Joven Sobrevive a Intento de Ejecución tras Recibir Balazo en la Cabeza en Monterrey

Un hombre sufrió un intento de ejecución durante la madrugada del viernes 8 de mayo en calles de la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey. La víctima resultó gravemente herida tras recibir un impacto de bala en la cabeza y fue traslado a un hospital para su atención médica.

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El reporte de disparos de arma de fuego se dio en las calles De La Huerta y Ciruela donde encontraron al lesionado por proyectil de arma de fuego con un impacto en la cabeza. El hecho generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia hasta el lugar del ataque.

Elementos de Fuerza Civil arribaron a la colonia San Bernabé y acordonaron la zona donde fue localizado el hombre herido. La víctima fue identificada como Jesús Osvaldo de 21 años de edad, a quien trasladaron de urgencia a un hospital. El joven logró sobrevivir, pero su estado de salud es reportado grave.

Video: Sobrevive Hombre a Intento de Ejecución en Monterrey, NL

Víctima da dos versiones de los hechos

Autoridades informaron que al llegar, el hombre herido les dio dos versiones de los hechos presuntamente ocurridos antes de ser trasladado al hospital. Primero refirió que presuntamente un elemento de Fuerza Civil le disparó cuando lo vio merodeando en la zona y cargando un arma.

La segunda versión que dio de los hechos fue que tuvo un altercado con el esposo de una amiga; el hombre presuntamente le apuntó y disparó en la cabeza y al creer que lo había matado escapó del lugar. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrió el intento de ejecución contra el joven de 21 años de edad.

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SHH