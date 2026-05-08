Lluvias en Nuevo León dejan 50 Vehículos Varados, Caída de Árboles e Inundaciones

Las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada del 7 de mayo en Nuevo León dejaron un saldo de 50 vehículos varados, árboles caídos, postes dañados y diversos reportes de emergencia, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el reporte emitido este viernes 8 de mayo, las autoridades atendieron incidentes registrados entre las 18:00 horas y las 06:00 horas a través del sistema de emergencias 9-1-1.

Entre los principales reportes destacan 50 vehículos varados, ocho postes caídos o con riesgo de caer, 22 árboles caídos o en peligro, 14 reportes de cables colgando y 30 casos de corto circuito derivados de las condiciones meteorológicas.

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Monitoreo de ríos y arroyos

Protección Civil de Nuevo León también informó que se realizaron recorridos de supervisión y monitoreo en distintos ríos y arroyos de la entidad. Hasta el momento, el Arroyo Topo Chico, el Río Cabezones, el Río Raíces y el Río Pilón se encuentran al 10 por ciento de su capacidad, mientras que el Río Santa Catarina registra un cinco por ciento.

Como parte de los reportes relevantes, autoridades señalaron que durante la noche el Arroyo Topo Chico alcanzó hasta un 90 por ciento de su capacidad; sin embargo, no se registraron afectaciones ni personas lesionadas.

Asimismo, Protección Civil indicó que actualmente no existen cierres viales ni encharcamientos de consideración en la zona metropolitana y confirmó saldo blanco, sin reporte de personas desaparecidas o fallecidas.

Las autoridades señalaron que continuarán con el monitoreo permanente de las condiciones climatológicas desde el Centro de Operaciones de Emergencia para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

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