Capturan a Hombre Señalado por Asesinar a su Esposa en San Nicolás, Nuevo León

Autoridades de Monterrey detuvieron a un hombre identificado como Juventino “N”, de 51 años de edad, quien es señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido el pasado 1 de mayo en el municipio de San Nicolás de los Garza. El detenido, conocido como “Elotero”, fue capturado por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente estuviera molestando a varias personas en calles de la colonia Del Norte.

Video: Detienen a Elotero Acusado de Feminicidio en Monterrey

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ladrón de Guevara y Arista, donde oficiales municipales interceptaron al sospechoso tras recibir reportes sobre su comportamiento agresivo en la vía pública. Al momento de ser abordado por los elementos policiacos, Juventino "N" presuntamente reaccionó de manera violenta y dañó la camisola de uno de los oficiales que participaban en el operativo de detención.

Noticia relacionada: Revelan Video Donde Hombre Ataca a su Esposa con Machete en San Nicolás, Nuevo León

Tras ser sometido, los policías confirmaron que el hombre contaba con señalamientos relacionados con un feminicidio registrado días atrás en el municipio de San Nicolás. Posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

Feminicidio ocurrió afuera de empresa

El detenido presuntamente está involucrado en el asesinato de su esposa, identificada como Rosa Mendoza, de 44 años de edad, quien fue atacada la mañana del pasado viernes 1 de mayo. Los hechos ocurrieron afuera de una empresa jabonera ubicada sobre la avenida República Mexicana, en San Nicolás de los Garza, lugar donde la mujer trabajaba. Según los primeros reportes, el presunto agresor arribó al sitio portando un arma blanca tipo machete o cuchillo y atacó directamente a la víctima cuando salía de su jornada laboral.

La agresión ocurrió en plena vía pública y fue presenciada por trabajadores y personas que se encontraban en la zona, quienes solicitaron apoyo de las autoridades y cuerpos de auxilio. Tras el ataque, Rosa Mendoza fue trasladada a un hospital debido a las graves heridas que presentaba; sin embargo, minutos más tarde perdió la vida mientras recibía atención médica.

Después de la agresión, el presunto responsable huyó del lugar y permaneció prófugo hasta su reciente captura por parte de la Policía de Monterrey. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer totalmente el caso y determinar las responsabilidades legales del detenido.

Historias recomendadas :

Con información de Vladimir Tuexi / Noticias N+

RR