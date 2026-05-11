Ataque Armado Deja Dos Muertos en Monterrey, Nuevo León

Una intensa movilización policiaca se registró durante la noche del domingo 10 de mayo en la colonia Sierra Ventana, en Monterrey, luego de una balacera que dejó como saldo al menos dos hombres ejecutados en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Benito Juárez, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó temor entre las familias del sector.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, se escucharon alrededor de 20 disparos en cuestión de segundos. Tras las detonaciones, comenzaron a escucharse las sirenas de ambulancias y patrullas que arribaron rápidamente al sitio para atender la emergencia.

Video: Deja un Ejecutado Ataque Armado en Monterrey

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Identifican a un fallecido tras balacera

A la llegada de los cuerpos de auxilio, paramédicos confirmaron que las dos víctimas ya no contaban con signos vitales debido a las heridas provocadas por impactos de bala.

Hasta el momento, únicamente una de las identidades fue revelada de manera extraoficial. Se trata de Ignacio Mendoza, de entre 35 y 40 años de edad. La segunda víctima no ha sido identificada por las autoridades.

Elementos de Fuerza Civil y de la Policía de Monterrey acordonaron la zona mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las investigaciones correspondientes.

Durante las labores en la escena del crimen, autoridades localizaron al menos 10 casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de las evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque armado. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables de este hecho violento ocurrido al sur de Monterrey.

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