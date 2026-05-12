Hermanos son Atacados a Balazos en Juarez, NL; Uno Murió y Otro Resultó Herido

Un ataque armado registrado la noche del lunes 11 de mayo en el municipio de Juárez dejó como saldo un joven sin vida y su hermano menor gravemente herido. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Privadas de la Silla, generando una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en la zona. El reporte fue recibido poco antes de las 11 de la noche sobre la calle Cerro de la Campana, entre Cerro del Huizache, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

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De acuerdo con testigos, un hombre armado que viajaba a bordo de una motocicleta llegó hasta el sitio y abrió fuego en contra de los dos hermanos para posteriormente escapar del lugar con rumbo desconocido. Tras el ataque, vecinos solicitaron apoyo de paramédicos y elementos de seguridad. A la llegada de los cuerpos de emergencia encontraron a uno de los jóvenes aún con vida, aunque presentaba heridas de gravedad provocadas por impactos de bala.

El menor lesionado fue identificado como Roque, de 16 años de edad, quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado para recibir atención médica especializada.

Uno de los hermanos murió en el lugar

En el sitio también fue localizado sin vida Juan Vargas, de 20 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales al momento de la llegada de los socorristas. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Ministerial, luego de que en el lugar fueran encontrados al menos diez casquillos percutidos de arma corta, evidencia que quedó a disposición de las autoridades investigadoras.

Elementos del Ejército Mexicano también arribaron al lugar para resguardar el área mientras agentes ministeriales realizaban las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.

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De manera preliminar, autoridades señalaron que las víctimas presuntamente contaban con antecedentes relacionados con delitos contra la salud. Asimismo, se informó que ambos hermanos eran habitantes de la colonia El Coyote, sector ubicado a un costado de la colonia Privadas de la Silla, donde ocurrió el ataque armado. Hasta el momento las autoridades continúan con las investigaciones para tratar de ubicar al responsable y esclarecer el móvil de la agresión.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR