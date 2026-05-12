Mujer Muere Atropellada en la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Apodaca, NL

Una mujer murió atropellada alrededor de las 22:30 horas del lunes 11 de mayo sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del Libramiento Noroeste, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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Paramédicos arribaron al punto donde ocurrió el accidente después de recibir el reporte de los sucedido. En el lugar localizaron a la mujer sin vida; su cuerpo quedó esparcido sobre la carretera debido a que presuntamente varios vehículos pesados le pasaron por encima.

Al sitio también arribaron elementos de Fuerza Civil, quienes llevaron a cabo el acordonamiento de la zona y delimitaron los carriles para las investigaciones correspondientes. En tanto, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició con el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada; sin embargo, se informó que vestía una falda guinda y una blusa negra. En el lugar no fue localizado algún presunto responsable, por lo que las cámaras de seguridad de la zona y de la carretera serán clave para la investigación.

Video: Muere Mujer Atropellada en Carretera a Laredo y Libramiento Noroeste en Apodaca

Hombre muere al derrapar su motocicleta en García

Otro accidente vial que terminó con la vida de una persona ocurrió la tarde del lunes 11 de mayo sobre la avenida Abraham Lincoln, a la altura de la colonia Los Parques Residencial, en el municipio de García, Nuevo León. Un motociclista murió después de derrapar y estrellarse contra una camioneta de transporte de personal.

El motociclista no ha sido identificado de manera oficial, pero de acuerdo con los primeros reportes, tendría entre 30 y 35 años de edad. La víctima portaba una mochila utilizada para repartir comida, por lo que no se descarta que se encontraba trabajando cuando se registró este percance.

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SHH