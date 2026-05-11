Así Era el Túnel Utilizado para el Robo de Hidrocarburo Localizado en Santa Catarina, Nuevo León
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El túnel conectaba con un poliducto de Pemex y tenía un acceso secreto al interior de un contenedor metálico marítimo en la TAD en Santa Catarina
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Autoridades federales y estatales localizaron un túnel utilizado para el robo de hidrocarburo en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, que conectaba un inmueble con un poliducto de 18 pulgadas de Pemex. En su interior contaba con un equipo para la extracción ilícita del combustible.
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El hallazgo y aseguramiento de este túnel fue informado la tarde del lunes 11 de mayo por Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de medios oficiales.
Fueron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con personal de Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal de Nuevo León, quienes trabajaron en conjunto para llevar a cabo el aseguramiento este túnel junto con equipo usado para robo de hidrocarburo.
El acceso oculto al túnel fue encontrado en el interior de un contenedor metálico marítimo en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Petróleos Mexicanos (Pemex), que se encuentra en el municipio de Santa Catarina, y llevaba hasta un inmueble contiguo, ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García, donde conectaba con un poliducto de 18 pulgadas de Pemex.
Túnel de Santa Catarina era utilizado para almacenamiento de hidrocarburo
En el cateo que realizaron los Agentes de la Agencia de Investigación Criminal constataron que el túnel había sido utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores que también fueron asegurados.
De igual manera, había un triple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión; equipo utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburo.
Aseguran más de 205 mil litros de hidrocarburo en Santa Catarina
Además del inmueble y el túnel, las autoridades federales llevaron a cabo el aseguramiento aproximado de 205 mil 428 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramienta para construcción, documentación diversa y un celular.
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SHH