Muere Mujer tras Ser Herida de Bala en Festejo del Día de las Madres en Monterrey
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Una discusión terminó en la muerte de una mujer, después de que un hombre interviniera con un arma de fuego en un festejo por el Día de las Madres en la colonia Valle de Santa Lucía
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Una mujer perdió la vida después de ser atacada a balazos en una reunión por el festejo del Día de las Madres, durante la noche del domingo 10 de mayo en el cruce de las calles Genoveva de la O y Lucio Blanco, en la colonia Valle de Santa Lucía, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.
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De acuerdo con testigos, la víctima discutió con otra mujer en la fiesta hasta llegar a los golpes; un hombre, que no ha sido identificado, intervino en la riña con un arma de fuego y le disparó a corta distancia para luego darse a la fuga, dejando herida a la ahora occisa.
Una unidad de Protección Civil de Monterrey se movilizó hasta el punto luego de recibir el reporte de una mujer lesionada por un proyectil de arma de fuego. Al arribar al lugar, los brigadistas confirmaron que había una mujer herida, quien aparentemente presentaba un impacto en el área occipital, sin lograrse visualizar plenamente la lesión.
Mujer con herida de bala muere en el hospital
La víctima, identificada Mónica de 26 años de edad, fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario por paramédicos de la Cruz Roja, donde perdió la vida horas más tarde mientras era atendida por los médicos en la sala de cirugía. Su muerte fue confirmada la mañana del lunes 11 de mayo.
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con él presunto responsable de la agresión con arma de fuego, que causó la muerte de la mujer de 26 años de edad el Día de las Madres.
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Con información de Raymundo Elizalde | N+
SHH