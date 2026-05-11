Se Inundan Casas, Cae Techo de Escuela y 42 Vehículos Quedan Varados por Lluvias en Nuevo León

Las lluvias ocasionadas por el frente frío número 50, que ingresó durante la noche del domingo 10 y madrugada del lunes 11 de mayo a Nuevo León, ocasionó inundaciones, así como diversos daños y afectaciones en el Área Metropolitana de Monterrey, principalmente en el municipio de Juárez.

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De acuerdo con el reporte de daños informado por Protección Civil de Nuevo León, 42 vehículos quedaron varados y se registraron 26 cortocircuito, 6 cables colgados, 2 postes caídos o por caer y 17 árboles caídos o por caer. No se reportaron personas desaparecidas ni fallecidas, manteniendo saldo blanco.

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Inundaciones por lluvias en calles del municipio de Juárez

En el municipio de Juárez, Nuevo León, las lluvias provocaron inundaciones en viviendas de diversas colonias. Debido a esta situación, los brigadistas llevaron a cabo la evacuación de una familia integrada por una mujer de 26 años de edad, dos menores y dos perros, en una casa de la colonia Jardines de la Fuente, para trasladarlas al domicilio de otro familiar.

Los elementos de Protección Civil de Nuevo León continuaron con los recorridos y realizaron cierres viales en las siguientes calles y avenidas del municipio de Juárez:

Av. Las Lomas

Camino a Rancho El Curro

Libramiento Julio Cisneros

Av. Acueducto

Santa Lucía y Carretera Reynosa, debido a arroyo desbordado

De igual manera, a causa de las lluvias, colapsó parte del techo de lámina que se encuentra en la zona del comedor de la Escuela Primaria Alhóndiga de Granaditas, ubicada en la colonia Infonavit Francisco Villa, en el municipio de Juárez, Nuevo León. La zona fue acordonada por los cuerpos de emergencia para retirar el techo y eliminar riesgos para los alumnos.

Video: Cae Techo de Escuela Tras Recientes Lluvias en Juárez

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