Aseguran Megatúnel Usado para el Robo de Hidrocarburos en Santa Catarina, Nuevo León

Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó sobre el aseguramiento de un túnel con equipo de extracción que conectaba a un inmueble con un poliducto de Pemex y era utilizado para el robo de hidrocarburo.

El túnel fue localizado en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León. Este conectaba con un inmueble contiguo.

En el interior de la excavación se localizó equipo utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburo.

Aseguran Túnel Clandestino Para Huachicol En Nuevo León; Aseguran Más De 205 Mil Litros

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