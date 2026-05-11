Detienen a José Antonio ’N’, Líder de Célula del Cártel del Noroeste, Ligado a Huachicol Fiscal

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 11 de mayo de 2026, que fue detenido José Antonio ’N’, presunto líder de una célula ligada al Cártel de Noroeste y vinculado al caso de huachicol fiscal.

De acuerdo con el secretario García Harfuch, José Antonio ’N’, de 39 años de edad, y una mujer fueron, de 41 años, arrestados durante varios cateos ejecutados en Nuevo León, donde las autoridades aseguraron armas, droga, vehículos, dinero, equipos de cómputo y 7 tigres.

García Harfuch refirió que dicha célula del Cartel del Noroeste está relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible y que los cateos forman parte de los trabajos de investigación, luego del aseguramiento de un buque, en Tamaulipas.

Los cateos en Nuevo León fueron encabezados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR).

José Antonio Cortes Huerta fue identificado como uno de los principales operadores de Roberto Blanco Cantú, conocido como El Señor de los Buques.

Además, José Antonio ’N’ está relacionado con una carpeta de investigación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por no contar con permisos para poseer animales silvestres.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

Noticia relacionada: Catean Casa Ligada a 'Señor de los Buques' por Huachicol Fiscal en San Pedro, Nuevo León

El contrabando de combustible del Señor de los Buques

Fuerzas federales catearon el domingo, 10 de mayo de 2026, una residencia en Valle de San Ángel, una zona exclusiva en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, en búsqueda de Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, conoció como El Señor de los Buques, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de tráfico de combustible y asociación delictuosa.

En marzo de 2025, N+ documentó que El Señor de los Buques encabezaba una red de contrabando de millones de litros de combustible en buques tanque, desde Estados Unidos, con documentos apócrifos, para evadir el pago de impuestos.

Elementos de la Marina tendieron un cerco de seguridad sobre la avenida Valle de San Ángel y la calle Uxmal e ingresaron a la residencia que se ubica en la Avenida Manuel Gómez Morín 168, donde encontraron varios vehículos deportivos de alta gama, cuyo valor ascienden a más de 20 millones de pesos.

¿Quién es Roberto Blanco Cantú?

Roberto Blanco Cantú tiene 30 años de edad.

Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Creció y estudio en Brownsville, Texas.

Es mexicoestadounidense, por lo que también usa el nombre de Roberto Brown Cantú.

Blanco Cantú se registró ante el SAT como persona física con actividad empresarial para “alquiler de autobuses, minibuses y remolques”.

En mayo de 2021, proporcionó como domicilio fiscal el piso 50, del edificio Metropolitan Center en San Pedro Garza García.

Desde hace 5 años, no reporta al SAT ingresos, pago de impuestos ni cambio de domicilio fiscal.

El septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) giró ordenes de aprehensión en contra de Roberto Blanco Cantú, así como de varios de sus socios y trabajadores de la empresa, MEFRA fletes y de elementos de la Marina: un vicealmirante y contralmirante, sobrinos del exsecretario de la Semar, Rafael Ojeda Durán.

La empresa MEFRA Fletes fue constituida en 2015, en Guadalajara, Jalisco.

En 2019, Roberto Blanco Cantú y José René Tijerina Mendoza se convirtieron en sus socios y empezaron a operar en Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas; ademas, abrieron oficinas en McAllen, Texas.

José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores Santiago, hermano y sobrino del presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, también aparecen como socios, apoderados y administradores de las empresas MEFRA fletes e Impulsora de Productos Sustentables, que son utilizadas por integrantes del Cartel del Golfo y del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para traficar millones de litros de hidrocarburos, desde Texas, para comercializarlo en México.

El presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, e integrantes de su familia se encuentran vinculados a la red de empresas relacionadas con el tráfico de hidrocarburos desde Estados Unidos a México, que son investigadas por el gobierno de Donald Trump.

Esta red de tráfico de combustible realizó más de 15 mil operaciones por tierra y mar que dejó perdidas por más de 123 mil millones de pesos por el robo y tráfico de combustible.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT