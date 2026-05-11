Muere Motociclista tras Derrape en Av. Abraham Lincoln en García, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente víal cuando circulaba sobre la avenida Abraham Lincoln, a la altura de la colonia Los Parques Residencial, en el municipio de García, Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este lunes 11 de mayo, generando un intenso despliegue de seguridad.

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Autoridades informaron que este deceso se registró luego de que el motociclista aparentemente derrapara y se estrellara contra una camioneta de transporte de personal cuando circulaba por esta vía. Luego de percatarse de los ocurrido, varios automovilistas pidieron ayuda paramédicos para brindarle atención médica al sujeto herido.

Minutos después a este lugar hicieron presencia elementos de Protección Civil de García, y tras valorar al motociclista, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Elementos de Vialidad y Tránsito de inmediato resguardaron este punto mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes para determinar como ocurrió este accidente.

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Se registra tráfico lento en Av. Abraham Lincoln tras muerte de motociclista

Hasta el momento el motociclista no ha sido de identificado, pero tendría entre 30 a 35 años de edad. El sujeto portaba una mochila utilizada para repartir comida, por lo que no se descarta que se encontraba trabajando cuando se registró este percance. Se espera que al punto lleguen peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para realizar las labores necesarias.

Debido a los trabajos que se realizaron en este punto se comenzó a registrar tráfico lento desde la zona de Las Lomas, en los límites de García y Monterrey. Agentes de Tránsito comenzaron a abanderar la zona y pidieron a los ciudadanos tomar rutas alternas para evitar la zona y poder despejar esta importante vía.

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Con información de Carlos Campos | N+

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