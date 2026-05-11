Rescatan a Mujer tras Incendio de Bodega en Mercado de Abastos en San Nicolás, NL

Un incendio al interior de una bodega, ubicada al interior de un mercado de abastos, provocó una intensa movilización de autoridades de rescate hasta el cruce de las avenidas Los Ángeles y San Nicolás, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue durante la tarde de este 11 de mayo cuando bomberos atendieron este reporte donde una mujer fue rescatada.

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Este siniestro habría ocurrido al interior de una bodega en la cual se se llevaban a cabo trabajos de soldadura. Una de las chispas provocadas por esta labor habría ocasionado el inicio de las llamas. El fuego se extendió rápidamente por este sitio en el cual se almacenaba alimento para mascotas.

Ante el temor de que el fuego se desplegara por más negocios, locatarios pidieron la ayuda de elementos de rescate. Hasta este sitio llegaron varios camiones de Bomberos de Nuevo León y unidades de Protección Civil de San Nicolás, quienes rápidamente comenzaron a evacuar el sitio y combatir este siniestro.

Video: Moviliza Incendio en Bodega de Mercado de Abastos en San Nicolás

Reportan cuatro intoxicados tras incendio en mercado de abastos en San Nicolás

Rescatistas mencionaron que, debido a la presencia de humo negro, cuatro personas resultaron intoxicadas, por lo que de inmediato paramédicos atendieron a los afectados. En este punto también fue rescatada una mujer que se encontraba atrapada dentro de esta bodega. Personal médico mencionó que ninguno de los pacientes presentó complicaciones, por lo que no fue necesario realizar traslados a hospitales cercanos.

Los elementos de Protección Civil de San Nicolás lograron sofocar este siniestro y comenzaron con trabajos de inspección para asegurarse de que este punto ya no representara algún riesgo para los ciudadanos. Esta movilización causó temor entre los clientes y locatarios que se encontraban presentes en este mercado de abastos.

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Con información de Carlos Campos | N+

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