Sentencian a 84 Años de Prisión a Dos Hombres por Asesinato de Niña y Dos Hombres en Nuevo León

Dos hombres fueron sentenciados a 84 años de prisión luego de ser encontrados como culpables en el asesinato de una menor de edad y dos sujetos en el estado de Nuevo León. Esta medida se dio a conocer, durante la tarde de este lunes 11 de mayo, por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Tres Mujeres por Presuntamente Asesinar a Interna en Anexo en Apodaca, NL

Los sujetos, identificados como José Arturo “N” y José Francisco “N”, recibieron esta sentencia condenatoria luego de que se llevará a cabo una investigación en su contra por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y contra la salud. Tras llevarse a cabo un juicio oral, las partes acusadas fueron encontrados como culpables ente estos hechos.

Ambas personas recibieron una pena de 84 años y tres meses de prisión, mismos que tendrán que cumplir al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal. Los detenidos también tendrán que pagar una reparación de daños, en la cual se deberá realizar una indemnización por muerte y se tendrán que cubrir los gastos funerarios de las tres víctimas.

¿Cómo ocurrieron los hechos por los cuales fueron sentenciados los hombres?

Esta sentencia surge luego de que ambos sujetos asesinaran a una niña al exterior de un panteón en el estado de Nuevo León. Los detenidos habrían llegado a este punto para después abrir fuego contra el auto de una familia, mismo donde viajaba la víctima menor de edad.

Tras comerte este ataque, los dos sujetos sentenciados entraron al panteón y nuevamente abrieron fuego contra dos hombres. A la llegada de autoridades, se confirmó que las tres víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que comenzaron con las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

DAGM