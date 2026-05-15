Gerardo Mérida Sánchez Comparece ante Corte de EUA, ¿Cuándo Es Su Próxima Audiencia?

Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció este viernes en un tribunal de Estados Unidos días después de su arresto en Arizona, según información de AP.

Fue presentado este viernes en la Corte de Distrito del Sur de Nueva York en Manhattan.

No se le requirió declarar si se considera culpable o no.

Su siguiente audiencia será el 1 de junio.

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Al exfuncionario sinaloense no se le requirió presentar un alegato de culpabilidad durante su comparecencia inicial ante un tribunal federal en Manhattan. Mérida Sánchez es acusado junto con otros funcionarios de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Si bien permanecerá encarcelado, este podría solicitar libertad bajo fianza en una fecha posterior. Debe volver a comparecer ante el tribunal el 1 de junio.

Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo en Arizona y es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Cuáles son las acusaciones contra Mérida Sánchez?

El exfuncionario sinaloense está acusado de conspiración para importar narcóticos, conspiración para tener y por poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y enfrenta de 40 años a cadena perpetua si es declarado culpable.

También se le acusa de recibir al menos 100.000 dólares mensuales en sobornos en efectivo de "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de detener a rivales y proporcionar información sobre investigaciones en curso y operativos antidrogas.

¿Quién es Garardo Mérida Sánchez?

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Moya desde septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024. Era responsable de supervisar a la Policía Estatal de Sinaloa y de nombrar a su director.

El Gabinete de Seguridad de México indicó en redes sociales que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el lunes, y que fue detenido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en el cruce fronterizo de Nogales hacia Arizona.

Registros judiciales muestran que compareció ante un tribunal en Arizona antes de ser trasladado a Nueva York.

Con información de: AP

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