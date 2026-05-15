Gerardo Mérida y Enrique Díaz se Entregan en EUA; ¿Qué Pasa con los Otros 8 Funcionarios?

Este viernes 15 de mayo 2026, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, quien en abril pasado fue señalado junto el gobernador con licencia de Sinaloa, con presuntos vinculos con el crimen organizado.

Según el Gabinete de Seguridad de México, Sánchez Mérida, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona.

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VIDEO: Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, es Detenido en Estados Unidos

Más tarde se informó que Enrique Díaz Vega, Exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya, también se entregó a Estados Unidos.

VIDEO: Exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se Entregó en Nueva York: Gabinete de Seguridad

¿Quiénes son los otros 8 funcionarios señalados por EUA y cuál es su estatus legal?

El 29 de abril, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una investigación formal contra 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia.

Rubén Rocha Moya. Gobernador con licencia temporal, la cual solicitó el 2 de mayo.

Cargos:

Conspiración para la importación de narcóticos;

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Enrique Inzunza Cázarez. Senador de Morena y exsecretario general de Gobierno. Aún no ha solicitado licencia, sigue ausente en el Congreso de la Unión. Esta semana lo sustituyó en la sesión del 13 de mayo, su suplente, Alejandro Murat.

Cargos:

Conspiración para la importación de narcóticos;

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Juan de Dios Gámez Mendívil. Alcalde de Culiacán. Solicitó licencia temporal al cargo el 1 de mayo de 2026, aprobada por el Cabildo.

Dámaso Castro Saavedra. Vicefiscal General del Estado de Sinaloa. También pidió licencia al cargo el 5 de mayo.

Juan Valenzuela Millán. Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Alias “Juanito”.

Marco Antonio Almanza Avilés. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

José Antonio Dionisio Hipólito. Ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa. Alias "Tornado".

Alberto Jorge Contreras Núñez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Alias "Cholo"



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