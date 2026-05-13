Enrique Inzunza Sigue Ausente en el Congreso: Alejandro Murat lo Sustituye en Sesión de Hoy

El senador Enrique Inzunza Cázarez sigue ausente en el Congreso de la Unión, luego de que fue señalado por Estados Unidos por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa, junto con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros ocho funcionarios de la entidad.

En contexto: El 29 de abril de 2026, Estados Unidos señaló a Rubén Rocha Moya, a Enrique Inzunza y a otros ocho funcionarios de Sinaloa por supuestos nexos con el narcotráfico.

El 29 de abril de 2026, Estados Unidos señaló a Rubén Rocha Moya, a Enrique Inzunza y a otros ocho funcionarios de Sinaloa por supuestos nexos con el narcotráfico. Desde entonces, el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Inzunza Cázarez rechazó pedir licencia a su cargo y no se ha presentado al Senado de la República.

Sin embargo, el legislador aseguró que está en Sinaloa.

Según la acusación de la Fiscalía de Nueva York, los implicados habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa, facilitando información sensible y permitiendo el traslado de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

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Alejandro Murat Sustituye a Enrique Inzunza

En la sesión de hoy, 13 de mayo de 2026, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Alejandro Murat sustituyó a Enrique Inzunza.

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con protección de seguridad ante posibles riesgos y defendió la legitimidad de su elección, en 2021.

La mandataria afirmó que “se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo” y agregó que el mismo Rocha Moya solicitó dicha protección.

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Con información de N+.

RMT