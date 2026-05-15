Esta Fue la Ruta de Gerardo Mérida, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, para Entregarse en EUA

Gerardo Mérida Sánchez se entregó este viernes 15 de mayo en Arizona. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa está entre los diez funcionarios cuya extradición solicitó Estados Unidos. ¿Qué ruta siguió el exsecretario sinaloense?

Actualmente, Gerardo Mérida Sánchez se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , donde están encarcelados Nicolás Maduro e Ismael “El Mayo” Zambada.

se encuentra en el , donde están encarcelados Nicolás Maduro e Ismael “El Mayo” Zambada. El general en retiro había obtenido el 6 de mayo un amparo contra su detención.

El funcionario del gobierno de Rubén Rocha Moya renunció a la Secretaría de Seguridad en 2024, durante el conflicto que desató al interior del Cártel de Sinaloa la captura de “El Mayo” Zambada.

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¿Qué ruta siguió Gerardo Mérida para llegar a Estados Unidos?

Este viernes 15 de mayo se entregó Gerardo Mérida, funcionario cuya extradición solicitó el gobierno estadounidense. El exsecretario de Seguridad está entre las diez personas señaladas por Estados Unidos, incluido el exgobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

A través de X, el Gabinete de Seguridad de México informó que Gerardo Mérida viajó desde Hermosillo, Sonora, a Nogales, el pasado 11 de mayo. A través de la garita de la ciudad fronteriza, cruzó hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de agentes del Servicio de Marshals de Estados Unidos.

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Esta agencia de policía federal está bajo el mando del Departamento de Justicia y es encargada de la protección de jueces. Además, es responsable de las acciones de captura y entrega de fugitivos. Los Marshals también gestionan el programa federal de protección de testigos de Estados Unidos y el traslado de prisioneros.

El Gabinete de Seguridad aseguró que mantiene contacto con Estados Unidos sobre la entrega del exfuncionario sinaloense. Documentos oficiales confirman que Gerardo Mérida fue detenido el 11 de mayo.

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¿Dónde está detenido Gerardo Mérida Sánchez?

Actualmente, el general en retiro se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

En esta prisión también se encuentran Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, e Ismael “El Mayo” Zambada. La captura del narcotraficante desató una ola de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa en 2024 y derivó en la renuncia de Mérida Sánchez en diciembre de ese mismo año.

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Gerardo Mérida Sánchez es licenciado en Administración Militar, así como en Derecho, por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (UDEFA). También maestro en Seguridad y Defensa Nacional. Es general en retiro del Ejército.

El pasado 6 de mayo había tramitado un amparo contra una posible detención en México.

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