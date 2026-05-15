Autoridades Informan Detalles de la Detención de Gerardo Mérida, Exfuncionario de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad dio detalles hoy, 15 de mayo de 2026, sobre la detención de Gerardo Mérida Sánchez en Arizona, como parte de una investigación de Estados Unidos relacionada con presuntos delitos de narcotráfico.

"El Gobierno de México, a través de la SRE y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional", señaló.

Video: Gerardo Mérida Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Ya Está en Corte de Nueva York

El exfuncionario mexicano figura entre las 10 personas señaladas por autoridades estadounidenses dentro de un caso presentado recientemente ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, instancia que abrió acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios vinculados presuntamente con actividades criminales. En N+ te contamos los detalles de lo que pasó previamente: Se Reporta Detención de Gerardo Mérida, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, en Arizona.

Noticia relacionada: Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, es Detenido en Estados Unidos.

Las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos también incluyen a otros exservidores públicos y actores políticos de Sinaloa, entre ellos, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, según los documentos judiciales dados a conocer en semanas recientes.

Cabe señalar que Gerardo Mérida Sánchez tiene 66 años y cuenta con una amplia trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas y áreas de seguridad nacional. Entre su formación académica destacan estudios en Derecho y Administración Militar, además de una maestría en Seguridad y Defensa Nacional cursada en el Colegio de Defensa Nacional. También mantenía estudios de doctorado en Derecho.

En breve más información.

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