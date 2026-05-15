¿Quién Es Gerardo Mérida Sánchez? Exfuncionario de Sinaloa, en Lista de Acusados por EUA
Te decimos quién es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa que aparece en lista de acusados por Estados Unidos
Este viernes, 15 de mayo de 2026, se dio a conocer la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, luego de que el gobierno de Estados Unidos de América (EUA) anunció que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, fueron acusados de asociación con el Cártel de Sinaloa.
Cabe recordar que Gerardo Mérida Sánchez está acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
En caso de ser declarado culpable por el gobierno de Estados Unidos, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?
Gerardo Mérida Sánchez tiene 66 años, es licenciado en Derecho y en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa.
El exfuncionario cuenta con una amplia trayectoria en seguridad pública y defensa nacional; tomó el cargo de secretario de Seguridad de Sinaloa en septiembre del 2023, cargo al que renunció en 2024. Otros cargos que ocupó son:
- Comandante del Mando Especial “Mante”, en el estado de Tamaulipas.
- Comandante de la 21/a zona militar, en Morelia, Michoacán.
- Comandante de la 44/a zona militar, en Miahuatlán, Oaxaca.
- Comandante de la 25/a zona militar, en Puebla, Puebla.
- Subjefe y jefe en las Secciones Segunda (Inteligencia), Tercera (Operaciones) y Cuarta (Logística) del Estado Mayor de la Presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile.
- Director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el Cárte de Sinaloa
Según la acusación, cada uno de los acusados participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Los otros funcionarios implicados en el caso son:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Enrique Inzunza Cazarez, senador, exsecretario general de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de Investigación de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Alberto Jorge Contreras Nunez, alias 'Cholo', exjefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado', exsubdirector de la policía municipal de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Juan Valenzuela Millán, alias 'Juanito', excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, además de Secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
Según las acusaciones, los acusados han estado estrechamente vinculados a la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias 'El Chapo', exlíder del cártel de Sinaloa, conocidos colectivamente como los 'Chapitos'. Los acusados han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos.
