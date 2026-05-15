Se Reporta Detención de Gerardo Mérida, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, en Arizona

La mañana de hoy, 15 de mayo de 2026, se reportó la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, por parte de la agencia US Marshals en Arizona, Estados Unidos de América (EUA).

Se trata de una de las 10 personas que fueron acusadas en abril pasado de cargos relacionados con narcotráfico.

Junto con él, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, además de otros funcionarios y exfuncionarios, de los siguientes cargos:

Conspiración para la importación de narcóticos.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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¿Quién es Gerardo Mérida?

Gerardo Mérida Sánchez fungió como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo al que renunció en 2024.

Es general de División en retiro desde 2022 y tiene estudios en formación en Administración Militar y Derecho; así como una maestría en Seguridad y Defensa Nacional.

Como militar se desempeñó como comandante de la 25 Zona Militar en Puebla y ocupó distintos mandos en estados como Tamaulipas y Michoacán.

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Mérida y el caso Sinaloa

Las autoridades acusaron a Mérida Sánchez de supuestamente recibir sobornos mensuales de 100 mil pesos por parte de la facción de “Los Chapitos”.

También lo señalaron por presuntamente facilitar el tráfico de drogas durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa en los periodos de 2023 y 2024.

"Recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas”, se indicó en la acusación.

Apenas el 6 de mayo, el exfuncionario había obtenido un amparo del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Michoacán, para evitar ser detenido o extraditado.

Cabe señalar que en total, las autoridades acusaron a 10 funcionarios y exfuncionarios de supuestos nexos con grupos criminales:

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Enrique Inzunza Cazarez, senador y exfuncionario de Sinaloa. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

Detención en Arizona

Sobre la detención, la agencia de noticias Reuters dio a conocer que según los registros de un tribunal federal, el exfuncionario ya se encuentra bajo custodia estadounidense.

Mérida Sánchez fue arrestado en Arizona el lunes pasado y presentado ante un juez federal en Tucson el martes, de acuerdo con los registros judiciales que se hicieron públicos este jueves.

Posteriormente, el exfuncionario fue trasladado a la Corte de Nueva York.

Sin embargo, no quedó claro de inmediato cómo ocurrió la aprehensión en Estados Unidos.

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Con información de N+.

spb