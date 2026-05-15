Mega Marcha de la CNTE Hoy: ¿Por Qué Hay Protesta en Día del Maestro 2026?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán hoy, 15 de mayo de 2026 una mega marcha en la Ciudad de México (CDMX), en el marco del Día del Maestro, en N+ te contamos los motivos de su protesta.

La movilización está programada para iniciar a las 9:00 horas desde la estación San Cosme de la Línea 2 del Metro con destino al Zócalo capitalino, donde se prevé la concentración de miles de docentes provenientes de distintos estados del país.

Para sabes qué pasa a lo largo de la mega marcha de la CNTE sigue este LIVEBLOG de N+.

Video: Mega Marcha CNTE en CDMX: Ruta de la Protesta de Maestros Hoy 15 de Mayo 2026

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¿Por qué marcha la CNTE Hoy?

Bajo la consigna "Este 15 de mayo no hay nada que celebrar", la CNTE busca visibilizar las problemáticas que enfrenta el magisterio nacional y presionar a las autoridades para atender sus principales exigencias. Exigirán respuestas del Gobierno federal a distintas demandas laborales, salariales y de seguridad social, lo que piden específicamente es:

Abrogación de la Ley ISSSTE 2007.

Eliminación del esquema de UMAs y Afores.

Jubilación por años de servicio.

Eliminación de la Reforma Educativa.

Aumento salarial del 100% al sueldo base.

Homologación de prestaciones laborales.

Democracia sindical.

Mayor presupuesto para educación y salud.

Reinstalación de trabajadores cesados.

Participarán contingentes de secciones sindicales y organizaciones de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Ciudad de México. Además, se prevé el arribo de autobuses con manifestantes provenientes de distintas entidades del país, así como el apoyo de colectivos estudiantiles, organizaciones sindicales y agrupaciones sociales.

Las autoridades estiman una asistencia cercana a 10 mil personas durante la jornada de protestas.



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