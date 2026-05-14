¿Cuáles Son los Síntomas del Norovirus? Así Se Trasmite la Enfermedad

Un brote de norovirus causó alerta por riesgos sanitarios luego de que más de 100 personas que navegaban desde las Bahamas se enfermaron durante un viaje a bordo de un crucero, en N+ te contamos qué es este virus, cuáles son los síntomas y cómo se transmite la enfermedad.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), se contagia muy fácilmente y se han registrado 23 brotes gastrointestinales en cruceros desde el año pasado, el más reciente lo informamos en N+: Alerta en Francia por Brote de Norovirus en un Crucero: Esto Se Sabe de los Casos Confirmados.

Video: ¿Qué es el Norovirus, Cuáles son los Síntomas y Cómo se Contagia?

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¿Cuáles son los síntomas del norovirus?

El norovirus es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago y los intestinos. Aunque muchas personas lo llaman “gripe estomacal”, no está relacionado con la influenza.

Según los CDC, este virus es una de las principales causas de vómito, diarrea y enfermedades transmitidas por alimentos. Personas de cualquier edad pueden contagiarse.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus y pueden durar de uno a tres días y son los siguientes:

Diarrea.

Vómitos.

Náuseas.

Dolor de estómago.

Los síntomas más fuertes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o corporales y cansancio.

Toma en cuenta que aunque la mayoría de los pacientes se recupera en pocos días, el virus puede seguir propagándose incluso después de que desaparezcan los síntomas.

¿Cómo se transmite el Norovirus?

El contagio ocurre con facilidad, especialmente en lugares cerrados o con muchas personas, como cruceros, hoteles, hospitales o escuelas. Las formas más comunes de transmisión son:

Consumir alimentos o bebidas contaminadas.

Tener contacto directo con una persona infectada.

Tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca.

Compartir utensilios u objetos con personas enfermas.

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