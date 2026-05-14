Nueva Moneda de 25 Pesos en México: Así Es la Pieza que Trae Oro; ¿Se Podrá Pagar con Ella?

El Banco de México (Banxico) lanzó una nueva moneda de oro con valor nominal de 25 pesos, que ha llamado la atención por su diseño y contenido metálico, en N+ te compartimos cómo es la pieza y si podrás pagar con ella.

Las piezas de 25 pesos de oro forman parte de la colección de monedas conmemorativas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La colección especial incluye monedas de oro, plata y bimetálicas inspiradas en las sedes mexicanas del Mundial 2026, que son la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey, además de una pieza representativa de México.

De acuerdo con Banxico, las monedas fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México, se pueden conseguir en ciertos distribuidores nacional e internacionales que estén autorizados.

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¿Cómo es la nueva moneda de oro de 25 Pesos?

Las monedas de oro forman parte de las cuatro piezas acuñadas en metales finos dentro de esta colección. Aunque tienen un valor nominal de 25 pesos, su precio real dependerá del valor del oro y de su carácter de colección.

Uno de los diseños es el de la sede de CCDMX. En esta moneda aparece un ajolote al centro acompañado de elementos emblemáticos de la capital , como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución, un ajolote y el Palacio de Bellas Artes. También incluye el logotipo oficial FIFA 26 Ciudad de México y detalles futbolísticos como un balón y la palabra "México".

, como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución, un ajolote y el Palacio de Bellas Artes. También incluye el logotipo oficial FIFA 26 Ciudad de México y detalles futbolísticos como un balón y la palabra "México". La moneda dedicada a Guadalajara muestra a un jimador, un balón de futbol y los Arcos de Zapopan , además de la identidad visual creada para esa sede mundialista.

, además de la identidad visual creada para esa sede mundialista. En tanto, la pieza de Monterrey presenta a un jugador de futbol junto a la Fuente El Crisol del Paseo Santa Lucía y el Cerro de la Silla, uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

y el Cerro de la Silla, uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Por otro lado, la moneda conmemorativa de México tiene un balón de futbol acompañado de un jaguar, flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca.

¿Se puede pagar con la moneda de 25 pesos?

Sí se puede pagar porque cuentan con un valor nominal emitido por el Banco de México, sin embargo, estas piezas suelen estar pensadas principalmente para colección, inversión o ahorro debido a su contenido de oro y diseño especial.

En ese sentido, las monedas conmemorativas pueden convertirse en una opción para quienes buscan proteger su dinero frente a la inflación o realizar un obsequio especial relacionado con el Mundial 2026.

La colección completa incluye cuatro monedas de oro de 25 pesos, cuatro monedas de plata de 10 pesos y cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos, todas relacionadas con la máxima fiesta del futbol internacional.



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