Bloqueos Carreteras Hoy 14 de Mayo 2026: Tramos Cierres Autopistas de México
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Este jueves, hay afectaciones viales en diferentes tramos de carreteras; los cierres comenzaron desde muy temprano
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Si vas a transitar por la autopista, considera que hay tramos con cierres hoy, 14 de mayo de 2026, en N+ te decimos en dónde para que tomes tus precauciones y no te quedes en medio del tránsito.
De acuerdo con la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) las afectaciones en tramos carreteros comenzaron desde muy temprano.
En caso de que suelas usar la México-Querétaro, aquí puedes revisar cómo está el tránsito: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 14 de Mayo de 2026?.
Nota relacionada: Marchas HOY 14 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.
Lista de carreteras con afectaciones viales
- 2:53 horas: cierre por accidente en el km 138 de la Autopista Puebla- Acatzingo, dirección Acatzingo. A las 6:36 continuaba el cierre.
- 6:13 horas: hay carga vehicular en la caseta San Martín, rumbo a Puebla.
- 6:46 horas: cierre parcial a la circulación en el km 17 de la carretera La Pera-Cuautla, rumbo a Cuautla, por reducción de carriles porque sucedió un accidente. .
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