Si vas a transitar por la autopista, considera que hay tramos con cierres hoy, 14 de mayo de 2026, en N+ te decimos en dónde para que tomes tus precauciones y no te quedes en medio del tránsito.

De acuerdo con la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) las afectaciones en tramos carreteros comenzaron desde muy temprano.

En caso de que suelas usar la México-Querétaro, aquí puedes revisar cómo está el tránsito: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 14 de Mayo de 2026?.

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Lista de carreteras con afectaciones viales

2:53 horas: cierre por accidente en el km 138 de la Autopista Puebla- Acatzingo, dirección Acatzingo. A las 6:36 continuaba el cierre.

6:13 horas: hay carga vehicular en la caseta San Martín, rumbo a Puebla.

6:46 horas: cierre parcial a la circulación en el km 17 de la carretera La Pera-Cuautla, rumbo a Cuautla, por reducción de carriles porque sucedió un accidente. .

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