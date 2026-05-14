Marchas HOY 14 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 14 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 20 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio” y Plata y Oro A.C. se concentrarán en:

09:00 Horas.

Ángel de la Independencia, en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en:

10:00 Horas.

Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Maestras de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata del Estado de México, se reunirán en:

16:00 Horas.

Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Benito Juárez

Mixroad rodará de:

20:30 Horas.

Biciestacionamiento de la estación Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo Metro , en Av. Río Mixcoac, Col. Mixcoac.

del , en Av. Río Mixcoac, Col. Mixcoac. Con destino a Escuela Normal para Maestros , en Av. Calzada México - Tacuba, Col. Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.

, en Av. Calzada México - Tacuba, Col. Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo. Monumento al Ciclista, en Salvador Díaz Mirón y Av. de los Maestros, Col. Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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