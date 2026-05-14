Marchas HOY 14 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
N+
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
COMPARTE:
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 14 de mayo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 20 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
La Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio” y Plata y Oro A.C. se concentrarán en:
09:00 Horas.
- Ángel de la Independencia, en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en:
10:00 Horas.
- Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
Maestras de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata del Estado de México, se reunirán en:
16:00 Horas.
- Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas ciclistas
Benito Juárez
Mixroad rodará de:
20:30 Horas.
- Biciestacionamiento de la estación Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Av. Río Mixcoac, Col. Mixcoac.
- Con destino a Escuela Normal para Maestros, en Av. Calzada México - Tacuba, Col. Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Monumento al Ciclista, en Salvador Díaz Mirón y Av. de los Maestros, Col. Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Historias recomendadas:
- Shakira, Madonna y BTS Cantarán en el Medio Tiempo de la Final del Mundial
- Dos Hombres Hablaron con Coordinadora de Morena Antes de Matarla, Dice FGE de Chihuahua
- "Por Error" Se Reactiva la Megafuga de Agua en Los Reyes Culhuacán, Iztapalapa
Con información de SSCCDMX
LECQ