¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 14 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 14 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas del jueves 14 de mayo de 2026, las autoridades no reportaron problemas o afectaciones en esta vía.

Mientras que el miércoles 13 de mayo, se informó lo siguiente:

A las 19:31 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se registro carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin que se reportara incidente alguno.

A las 17:19 horas, en el km 48, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de un choque por alcance.

A las 16:44 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:04 horas, en el km 42, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial), sin reporte de incidentes.

A las 12:40 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 86, dirección CDMX, por atención de accidente.

A las 9:00 horas, se reportó reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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