Sheinbaum: Hay 36 Casos en los que EUA Ha Negado Extradiciones a México; Revela Motivos

Durante la conferencia matutina de hoy, 14 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que hay 36 casos en los que Estados Unidos ha negado extradiciones a México y detalló los motivos.

"Hay 36 casos donde EUA ha negado la petición de México para detener a una persona con fines de extradición por falta de pruebas. La visión de Estado y de largo plazo más allá de la coyuntura que se debe seguir es la ley, la Constitución y una visión de defensa de la soberanía, esa es la visión de Estado", precisó.

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FBP