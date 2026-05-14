Inicio Nacional Sheinbaum: Hay 36 Casos en los que EUA Ha Negado Extradiciones a México; Revela Motivos

Sheinbaum: Hay 36 Casos en los que EUA Ha Negado Extradiciones a México; Revela Motivos

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La presidenta detalló los motivos por los que EUA negó extradiciones a México

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que hay casos en los que EUA ha negado extradición. Foto: Gobierno de México

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Durante la conferencia matutina de hoy, 14 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que hay 36 casos en los que Estados Unidos ha negado extradiciones a México y detalló los motivos. 

"Hay 36 casos donde EUA ha negado la petición de México para detener a una persona con fines de extradición por falta de pruebas. La visión de Estado y de largo plazo más allá de la coyuntura que se debe seguir es la ley, la Constitución y una visión de defensa de la soberanía, esa es la visión de Estado", precisó. 

 

Información en desarrollo.

 

FBP

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