Sheinbaum Habla con Presidente de Corea del Sur de BTS, Energía y Economía; Él Visitará México.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con quien acordó fortalecer la relación bilateral en materia energética, economómica y cultural, tras los conciertos de BTS en México.

El diálogo de ambos líderes fue durante la tarde noche del miércoles 13 de mayo, tiempo de la Ciudad de México, pero cuando en el país asiático ya era jueves, de acuerdo con reportes de medios locales.

Lee Jae-myung aceptó la invitación de la mandataria mexicana de visitar suelo mexicano, según reportes de la prensa surcoreana, que la representación diplomática de México en la nación oriental reposteó en su perfil oficial de X.

Un punto central fue la sorpresa sobre los multitudinarios conciertos de la banda de K-pop BTS en Ciudad de México, que llevó al fandom ARMY a escuchar a los cantantes incluso a las afueras del Estadio GNP durante los tres días en que se presentaron.

Ambos líderes se mostraron "profundamente impresionados" por las decenas de miles de fans que se congregaron en la capital mexicana, dijo la portavoz presidencial surcoreana, Kang Yu-jung, en un comunicado.

Antes de que la banda comenzara su serie de conciertos en el país latinoamericano, Sheinbaum se reunió con los integrantes de BTS y, minutos después, salió con ellos a uno de los balcones del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, para saludar a miles de seguidores que se congregaron en el Zócalo para saludarles.

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ASJ