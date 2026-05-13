RM de BTS Recorrió la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán y Dejó Este Mensaje para México

No ha pasado ni una semana del último concierto de BTS en México y los integrantes de la boyband coreana ya volvieron a demostrar su amor por México.

Esta vez fue el turno de RM (Namjoon) de BTS, quien volvió a manifestar su amor por el arte y la cultura mexicana.

El rapero visitó recientemente el Museo Frida Kahlo, mejor conocido como la Casa Azul, donde dejó un emotivo mensaje que ya conmovió a miles de fans.

A través de redes sociales, el museo compartió imágenes y detalles de la visita del rapero y compositor, destacando el impacto que la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera sigue teniendo en artistas de todo el mundo.

¿Cuál fue el mensaje que RM dejó en el libro de visitas de Casa Azul?

“Desde la Casa Azul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de BTS visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo”, escribió el museo.

Durante su recorrido, RM escribió unas palabras en el libro de visitas que rápidamente se viralizaron entre ARMY y fans mexicanos.

🇲🇽 Desde la #CasaAzul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de @BTS_twt visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo:



“La vida vale la pena vivirla y el amor es tan… pic.twitter.com/9OSpuoEUTs — Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) May 13, 2026

Este fue el mensaje original en inglés:

“Frida and Diego I can’t understand all of your stories, but life is worth living and love is so beautiful. I became more humble. Your legacy will shine and inspire a lot of generations. Thank you for the love and struggle. Viva la vida”.

Traducido al español, el mensaje dice:

“Frida y Diego, no puedo entender todas sus historias, pero la vida vale la pena y el amor es muy hermoso. Me volví más humilde. Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones. Gracias por el amor y la lucha. Viva la vida”.

Las palabras del cantante fueron celebradas por fans mexicanos, quienes destacaron la sensibilidad artística de RM y su interés por figuras icónicas de la cultura mexicana.

RM y su amor por el arte

No es la primera vez que RM demuestra su fascinación por el arte y los museos. El integrante de BTS es conocido por visitar galerías, exposiciones y espacios culturales durante sus viajes.

De hecho, el artista ha compartido anteriormente su admiración por distintas expresiones artísticas y suele recomendar libros, pinturas y autores a sus seguidores, lo que le ha ganado reconocimiento como uno de los idols más interesados en la cultura y las humanidades.

Ahora, su visita a la Casa Azul suma un nuevo “momento mexicano” que ya emocionó a ARMY en redes sociales.

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