Katseye en México 2026: Cuándo y Cómo Comprar Boletos para Concierto en Palacio de los Deportes

La fiebre por KATSEYE llegará nuevamente a México. La girl band anunció su esperado regreso a la CDMX como parte de su gira mundial The Wildworld Tour, con un concierto programado en el Palacio de los Deportes que ya tiene a fans buscando boletos y fechas de preventa.

¿Cuándo es el concierto de KATSEYE en México?

KATSEYE se presentará el próximo viernes 27 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

¿Cuándo es la preventa de boletos para KATSEYE en México?

La venta de entradas se realizará en distintas etapas. La primera será una preventa especial para fans registrados en Weverse y miembros de EYEKONS MEMBERSHIP, la cual arrancará el 20 de mayo de 2026 a las 11:00 horas.

Para acceder a esta preventa, los fans deberán registrarse previamente antes del 17 de mayo.

Por otro lado, la venta general comenzará el 21 de mayo de 2026 a las 15:00 horas a través de Ticketmaster México.

¿Dónde comprar boletos para KATSEYE en CDMX?

Los boletos para el concierto estarán disponibles mediante la plataforma oficial de Ticketmaster México.

Aunque todavía no se revelan los precios oficiales para México, distintos reportes apuntan a que podrían anunciarse en los próximos días junto con los mapas de secciones y posibles paquetes VIP.

KATSEYE traerá “The Wildworld Tour” a México

La agrupación sigue consolidándose como uno de los proyectos pop globales más populares del momento gracias a canciones como “Gabriela”, “Gameboy” y “Gnarly”, temas que se han vuelto virales entre fans del pop y el K-pop.

La fecha en México forma parte de una gira internacional que recorrerá ciudades de Europa y Norteamérica durante 2026.

Además, esta será una de las presentaciones más grandes de KATSEYE en el país hasta ahora.

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