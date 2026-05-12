Maluma Lanza su Nuevo Álbum, "Loco X Volver", con Mexicanos en el Tracklist

Maluma ya reveló el tracklist oficial de Loco X Volver, su nuevo álbum de estudio que llegará este 15 de mayo y que promete mostrar una faceta más personal y nostálgica del cantante colombiano.

El proyecto contará con 14 canciones y varias colaboraciones latinas, incluyendo a artistas mexicanos que sorprendieron a los fans.

A través de Instagram, el intérprete compartió la portada y las canciones que formarán parte del disco, el cual estará inspirado en “ritmos colombianos y la autenticidad latina”. Entre los invitados aparecen nombres como Ryan Castro, Kany García, Arcángel, Grupo Frontera y El Bogueto.

Los mexicanos que destacan dentro del tracklist son Grupo Frontera y El Bogueto, quienes participarán en dos de las canciones más esperadas del álbum.

Estas son todas las colaboraciones de “Loco X Volver”

El tracklist oficial quedó conformado de la siguiente manera:

Loco X Volver

Pa’ la Seca ft. Ryan Castro

Tu recuerdo

De bar en bar

1+1 ft. Kany García

De buena que sí ft. Luny Tunes

Canción de cuna – París

El Vallenato

Una vida juntos ft. El Bogueto & Grupo Frontera

Somero ft. J Quiles & Lenny Tavárez

Ganosa

Botero ft. Arcángel & NTG

Con el corazón ft. Yeison Jiménez

Los Poderes ft. Beéle

Grupo Frontera y El Bogueto llevan el toque mexicano al disco

La canción “Una Vida Juntos” llamó especialmente la atención porque une a Maluma con Grupo Frontera y El Bogueto, dos exponentes de música mexicana que representan sonidos completamente distintos dentro de la música latina actual.

Mientras Grupo Frontera continúa dominando la escena regional mexicana y tex-mex, El Bogueto se ha consolidado como una de las figuras más populares del reggaetón mexicano y el perreo urbano.

Un álbum inspirado en las raíces de Maluma

El cantante ya había adelantado que Loco x Volver será uno de los proyectos más íntimos de su carrera, pues aseguró que el disco lo ayudó a “sanar” y reconectar con su esencia antes de la fama.

Además de las nuevas canciones, el álbum incluirá sencillos que ya habían sido lanzados previamente como “1+1”, “Botero”, “Con el Corazón” y “Pa’ la Seca”.

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