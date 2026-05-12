Maluma Lanza su Nuevo Álbum, "Loco X Volver", con Mexicanos en el Tracklist
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Maluma reveló el tracklist completo de su nuevo álbum Loco X Volver, un proyecto inspirado en ritmos colombianos y la autenticidad latina.
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Maluma ya reveló el tracklist oficial de Loco X Volver, su nuevo álbum de estudio que llegará este 15 de mayo y que promete mostrar una faceta más personal y nostálgica del cantante colombiano.
El proyecto contará con 14 canciones y varias colaboraciones latinas, incluyendo a artistas mexicanos que sorprendieron a los fans.
A través de Instagram, el intérprete compartió la portada y las canciones que formarán parte del disco, el cual estará inspirado en “ritmos colombianos y la autenticidad latina”. Entre los invitados aparecen nombres como Ryan Castro, Kany García, Arcángel, Grupo Frontera y El Bogueto.
Los mexicanos que destacan dentro del tracklist son Grupo Frontera y El Bogueto, quienes participarán en dos de las canciones más esperadas del álbum.
Estas son todas las colaboraciones de “Loco X Volver”
El tracklist oficial quedó conformado de la siguiente manera:
Loco X Volver
Pa’ la Seca ft. Ryan Castro
Tu recuerdo
De bar en bar
1+1 ft. Kany García
De buena que sí ft. Luny Tunes
Canción de cuna – París
El Vallenato
Una vida juntos ft. El Bogueto & Grupo Frontera
Somero ft. J Quiles & Lenny Tavárez
Ganosa
Botero ft. Arcángel & NTG
Con el corazón ft. Yeison Jiménez
Los Poderes ft. Beéle
Grupo Frontera y El Bogueto llevan el toque mexicano al disco
La canción “Una Vida Juntos” llamó especialmente la atención porque une a Maluma con Grupo Frontera y El Bogueto, dos exponentes de música mexicana que representan sonidos completamente distintos dentro de la música latina actual.
Mientras Grupo Frontera continúa dominando la escena regional mexicana y tex-mex, El Bogueto se ha consolidado como una de las figuras más populares del reggaetón mexicano y el perreo urbano.
Un álbum inspirado en las raíces de Maluma
El cantante ya había adelantado que Loco x Volver será uno de los proyectos más íntimos de su carrera, pues aseguró que el disco lo ayudó a “sanar” y reconectar con su esencia antes de la fama.
Además de las nuevas canciones, el álbum incluirá sencillos que ya habían sido lanzados previamente como “1+1”, “Botero”, “Con el Corazón” y “Pa’ la Seca”.
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