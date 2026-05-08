Taehyung de BTS Vive su Momento Más Mexicano al Detenerse por una Banderilla en Pleno Concierto

El paso de BTS por México ya dejó uno de los momentos más virales y adorables de su gira. En pleno concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, V, también conocido como Kim Taehyung, sorprendió al público al detenerse frente a un puesto de comida para pedir una banderilla.

El momento ocurrió durante uno de los recorridos que la agrupación realizó por la explanada del recinto mientras convivían con ARMY. En videos compartidos en redes sociales, se puede ver a Taehyung acercándose con total naturalidad al puesto de snacks, señalando una banderilla y tomándola antes de regresar con sus compañeros.

La escena desató gritos, risas y miles de reacciones entre fans, quienes rápidamente calificaron el instante como “el momento más mexicano” del idol. Algunos incluso bromearon diciendo que “ya es oficialmente mexicano” por detenerse por un antojito callejero en medio del show.

Finally found a clearer version of Taehyung eating a Banderilla in the middle of the Idol parade. One by one all the members start noticing and their reactions they couldn’t stop laughing 😭 pic.twitter.com/OmURlXudxf — TAE GUIDE (@taeguide) May 8, 2026

En redes sociales, ARMY también reaccionó con humor asegurando que Jungkook y el resto de los integrantes parecían tener “envidia” de la banderilla de Taehyung. Otros usuarios destacaron la sencillez del cantante y la emoción visible de las personas que atendían el puesto de comida tras interactuar con él.

El video rápidamente se volvió viral en X y TikTok, sumándose a la euforia que ha provocado la visita de BTS a México con su gira “ARIRANG”, la cual incluye tres fechas en el Estadio GNP Seguros. La agrupación ya había generado conversación por su visita al Zócalo capitalino y por el enorme impacto económico y cultural que ha tenido su regreso al país.

Taehyung también dio un pequeño discurso en español

Otro de los momentos que se robó el corazón del público del Estadio GNP en la primera fecha de BTS, fue el momento en que Taehyung dio su discurso, pues fue completamente en español:

"Sí? Muy bien, muy bien. Aprendí un poco de español. Quiero decirles en español lo feliz que estoy en este momento. Primero que nada, extraño muchísimo a Army de México. Amo muchísimo a Army de México. Así que espero que ustedes también me amen mucho. Eres la razón de mi vida, eres mi todo. Adiós", dijo.

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