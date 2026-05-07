¿Quién Canta y Cómo Se Llama la Canción Oficial del Mundial 2026? Hay Confusión por el Himno

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó, y con ella, una confusión entre fans del futbol y la música: ¿cuál es realmente la canción oficial del torneo? Aunque en los últimos meses se han lanzado varios temas relacionados con el Mundial, recientemente Shakira confirmó que interpretará el himno principal del evento.

¿Por qué hay confusión con las canciones del mundial?

La confusión surgió porque la FIFA ha apostado por un formato distinto al de otros Mundiales. En lugar de lanzar un solo tema oficial desde el inicio, el organismo ha presentado varias canciones como parte del álbum musical de la Copa del Mundo 2026. Entre ellas están “Lighter” de Carín León y Jelly Roll, “Por Ella” de Belinda junto a Los Ángeles Azules, además de “Echo” de Daddy Yankee y Shenseea.

Entonces, ¿cuál es la canción oficial del mundial 2026?

Fue este 7 de mayo cuando Shakira despejó las dudas al anunciar que “Dai Dai” será la canción oficial del Mundial 2026 y que se estrenará el próximo 14 de mayo. El tema contará además con la colaboración del cantante nigeriano Burna Boy.

La noticia emocionó a los fans porque no es la primera vez que Shakira pone ritmo a una Copa del Mundo. La artista ya había marcado la historia de los Mundiales con “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010, considerada una de las canciones mundialistas más exitosas de todos los tiempos. También participó en Brasil 2014 con “La La La”.

Por eso, en redes sociales muchas personas pensaban que canciones como “Lighter” ya eran el himno principal del torneo, mientras otros creían que la FIFA todavía no definía un tema oficial. La realidad es que todos esos sencillos forman parte del soundtrack del Mundial, pero “Dai Dai” será el himno central de la competencia organizada por FIFA.

El Mundial 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en la primera Copa del Mundo organizada por tres países.

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