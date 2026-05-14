¿Dónde Puedo Conseguir las Nuevas Monedas Conmemorativas del Mundial 2026 que Sacó Banxico?

Ya hay nuevas monedas conmemorativas del Mundial 2026, que fueron presentadas por el Banco de México (Banxico). La colección incluye piezas de 20, 25 y 10 pesos inspiradas en las sedes mexicanas del torneo y en elementos representativos de la cultura nacional. En N+ te compartimos dónde las puedes conseguir.

Las nuevas piezas fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México y forman parte de una colección especial rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Si te interesan las monedas de oro, en N+ te compartimos sus detalles: Nueva Moneda de 25 Pesos en México: Así Es la Pieza que Trae Oro; ¿Se Podrá Pagar con Ella?.

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¿Dónde se pueden comprar las monedas del mundial 2026?

Banxico informó que las monedas de oro y plata estarán disponibles para el público a partir de la segunda quincena de mayo de 2026 mediante distribuidores autorizados, entre ellos, la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía, por si te interesa adquirir una debes estar pendiente, ya que por ser una edición especial suelen tener mucha demanda.

Además, las monedas bimetálicas de 20 pesos podrán conseguirse en sucursales bancarias con servicio de canje. De acuerdo con Banxico:

Los clientes bancarios podrán obtener piezas sin límite.

Las personas que no sean clientes podrán solicitar hasta 150 monedas.

Considera que la colección está conformada por 12 monedas, de las cuales hay cuatro bimetálicas de 20 pesos; 4 son de oro de denominación nominal de 25 pesos y 4 de plata de 10 pesos. Cada diseño hace referencia a las ciudades mundialistas sede en México y a símbolos culturales del país.

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