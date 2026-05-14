Nuevas Monedas de 20 Pesos en México: Estas Son las 4 que Ya Están en Circulación

El Banco de México (Banxico) anunció la puesta en circulación de nuevas monedas conmemorativas de 20 pesos. Te decimos cómo son las cuatro que ya están disponibles.

Se trata de una serie de 4 monedas conmemorativas del Mundial 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, que inicia el próximo 11 de junio de 2026. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Características de las 4 monedas bimetálicas de 20 pesos:

Son de la familia C1, de forma dodecagonal (12 lados), pesa 12.67 gramos, con un canto estriado discontinuo.

Su composición en la parte central es: aleación de alpaca plateada; el anillo perimétrico: aleación de bronce-aluminio.

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Así son las nuevas monedas que ya están en circulación

Las cuatro nuevas monedas de 20 pesos conmemorativas del Mundial 2026 están en circulación desde ayer, 13 de mayo de 2026, en ellas destacan las ciudades sedes donde se jugará en México.

En el anverso de todas las monedas luce el Escudo Nacional, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Sede Ciudad de México

Reverso: Un jugador de futbol con un balón y el Ángel de la Independencia. En el contorno superior, la leyenda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™. En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la Ciudad de México y la leyenda ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA. Se incluyen el logotipo de la FIFA 26 CIUDAD DE MÉXICO™; la denominación y la ceca de la Casa de Moneda de México "M°". Como elementos de seguridad, el microtexto MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA y la imagen latente con la silueta de la República Mexicana.

Sede Guadalajara

Reverso: Un jugador de futbol con un balón y la figura de la escultura de la diosa Minerva, que se ubica en la glorieta del mismo nombre. En el contorno superior, la leyenda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™. En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Guadalajara y la leyenda GLORIETA DE LA MINERVA. Se incluyen el logotipo de la FIFA 26 GUADALAJARA™; la denominación y la ceca de la Casa de Moneda de México "M°". Como elementos de seguridad, el microtexto MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA y la imagen latente con la silueta de la República Mexicana.

Sede Monterrey

Reverso: Fuente El Crisol, una de las más emblemáticas del paseo Santa Lucía, y el Cerro de la Silla con un balón de futbol en una red. En el contorno superior, la leyenda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™. En el contorno inferior, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Monterrey y la leyenda PASEO SANTA LUCÍA. Se incluyen el logotipo de la FIFA 26 MONTERREY™; la denominación y la ceca de la Casa de Moneda de México "M°". Como elementos de seguridad, el microtexto MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA y la imagen latente con la silueta de la República Mexicana.

México

Reverso: Al centro, ligeramente desfasado hacia la izquierda, un balón de fútbol y un jaguar; arriba, el contorno de la República Mexicana como imagen latente y, a la derecha, el logotipo de la FIFA 2026 y el microtexto MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA. Mariposas monarca distribuidas por el núcleo y arillo de la moneda. En el contorno superior la leyenda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™. A la derecha la ceca de la Casa de Moneda de México "M°". En el contorno inferior, al centro un agave, nopales en ambos costados, trigo a la izquierda y maíz a la derecha. En el exergo la denominación $20.

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