Sheinbaum Descarta que Renuncia de Víctor Rodríguez Fue por Derrame de Pemex

En su conferencia matutina de hoy, 15 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de la salida de Víctor Rodríguez Padilla de Petróleos Mexicanos (Pemex) y descartó que su renuncia fue por el derrame de hidrocarburos.

La titular del Ejecutivo federal recordó que conoce a Víctor Rodríguez desde su etapa universitaria, cuando ambos estudiaban Física, y señaló que al ganar la Presidencia en 2024 le solicitó apoyo para encabezar Pemex.

Video: Víctor Rodríguez Padilla Deja la Dirección de Petróleos Mexicanos

Al ser cuestionada sobre si su salida se debe al derrame de Pemex, aseveró "no, no tuvo que ver con eso. Ayer lo expliqué en el video".

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¿Por qué Víctor Rodríguez renunció a Pemex?

Según explicó Sheinbaum, Víctor Rodríguez aceptó asumir el cargo bajo el compromiso de estar solo por un tiempo determinado para poder regresar a sus actividades de investigación y académicas.

Cabe señalar que el pasado 14 de mayo de 2026, la titular del Ejecutivo federal compartió un video en sus redes sociales, en el que dio a conocer la salida de Rodríguez Padilla de Pemex, en N+ te compartimos los detalles: Sheinbaum Anuncia Cambios en Su Gabinete: Se va Director de Pemex y Llega Juan Carlos Carpio.

Luego de la renuncia, la presidenta anunció que el nuevo director de Pemex será Juan Carlos Carpio, quien hasta ahora se desempeña como director de Finanzas de la petrolera.

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