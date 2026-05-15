Trump Dice que Hay “Acuerdos Comerciales Fantásticos” con China, pero no Habló sobre Aranceles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que con China hay "acuerdos comerciales fantásticos", pero que no hablaron acerca de aranceles. En N+ te contamos qué dijo el mandatario.

En ese sentido, aseguró que durante la reunión que sostuvo no abarcaron el tema de los aranceles: "No hablamos de eso. No se mencionó".

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Cabe señalar que el mandatario estadounidense, acudió a Pekín con el fin de lograr acuerdos referentes a la inteligencia artificial, la agricultura y la aviación, en N+ te contamos todos los detalles de su viaje: El Presidente Donald Trump Concluye Visita a China y Parte a Estados Unidos.

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Durante sus declaraciones, Trump afirmó que se lograron avances importantes para ambas economías.



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