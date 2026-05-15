Trump Dice que Hay “Acuerdos Comerciales Fantásticos” con China, pero no Habló sobre Aranceles
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El presidente estadounidense señaló que durante la reunión con su homólogo de China no abarcaron el tema de los aranceles
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que con China hay "acuerdos comerciales fantásticos", pero que no hablaron acerca de aranceles. En N+ te contamos qué dijo el mandatario.
En ese sentido, aseguró que durante la reunión que sostuvo no abarcaron el tema de los aranceles: "No hablamos de eso. No se mencionó".
Cabe señalar que el mandatario estadounidense, acudió a Pekín con el fin de lograr acuerdos referentes a la inteligencia artificial, la agricultura y la aviación, en N+ te contamos todos los detalles de su viaje: El Presidente Donald Trump Concluye Visita a China y Parte a Estados Unidos.
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Durante sus declaraciones, Trump afirmó que se lograron avances importantes para ambas economías.
En breve más información.
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