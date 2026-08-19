Juicio contra Meta: Buscan Cambios en Aplicaciones para Proteger a Jóvenes

Comenzó en California el juicio que podría obligar a la empresa Meta a modificar el diseño y el funcionamiento de redes sociales como Instagram y Facebook para proteger a los menores de edad.

El proceso es el equivalente para la industria digital de lo que fueron los juicios contra las tabacaleras en los años noventa.

En total, 29 estados de la Unión Americana acusan a Meta de dañar la salud mental de niños y adolescentes, y de hacerlo sabiendo del daño que sus productos provocan entre los usuarios más jóvenes.

Rob Bonta, fiscal general de California, indicó: “Hoy (martes 18 de agosto 2026) presentamos nuestro caso, que se resume en lo siguiente: Meta diseñó y comercializó un producto con características peligrosas que, a sabiendas, provocarían un uso excesivo y compulsivo por parte de los niños, y que causarían daños a la salud mental”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inicia Juicio contra Meta en EUA: La Acusan de Dañar Salud Mental de Menores

Son 29 los estados que demandan a la compañía desde 2023 y la acusan de diseñar Facebook e Instagram para enganchar deliberadamente a niños y adolescentes.

Por su parte, Phil Weiser, fiscal general de Colorado, aseguró que “el público sabrá cómo Meta se benefició de la información y la participación de nuestros hijos en la plataforma. Meta sabía que su estrategia comercial perjudicaba a los niños y que el uso continuado de esta plataforma se correlacionaba con un deterioro de salud mental”.

Los estados también acusan a la compañía de utilizar funciones diseñadas para aumentar el tiempo de permanencia y de recopilar datos de menores de 13 años sin consentimiento de sus padres.

A su vez, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, indicó que “una empresa tecnológica multimillonaria como Meta está poniendo en riesgo la salud mental y la seguridad física de nuestros hijos”.

Mientras tanto, Meta rechaza las acusaciones y asegura que ha trabajado con padres, expertos y autoridades para proteger a los menores. La compañía también afirma que eliminó unas 600 mil cuentas relacionadas con usuarios menores de 13 años en los últimos tres meses.

Y fuera del tribunal, familias de jóvenes que se quitaron la vida y que responsabilizan a las redes sociales exigieron que meta rinda cuentas.

Un caso es el de Lori Schott, madre de Annalee Schott, quien señaló que “detrás de la hija que conocíamos y amábamos, se escondía una batalla invisible”.

Otro señalamiento es el de Victoria Hinks, madre de Alexandra Hinks: “Owl no murió por accidente. Murió por diseño. Los propios ingenieros de Meta crearon un algoritmo que sabía exactamente qué mostrarle a una joven de 16 años con problemas para que siguiera deslizando la pantalla”.

Los fiscales buscan sanciones económicas y cambios en las aplicaciones para proteger a los usuarios jóvenes. Se espera que Mark Zuckerberg y el jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaren durante el proceso y el veredicto se estima para octubre.

LECQ