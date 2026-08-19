Internacional

Juicio contra Meta: Buscan Cambios en Aplicaciones para Proteger a Jóvenes

En EUA, 29 estados acusan a Meta de perjudicar la salud mental de niños y adolescentes, sabiendo del daño que sus productos provocan entre los usuarios más jóvenes

Letrero de Meta, frente a la sede de Meta Platforms Inc. en Mountain View, California.Letrero de Meta, frente a la sede de Meta Platforms Inc. en Mountain View, California. Foto: Reuters | Archivo

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