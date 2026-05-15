El Presidente Donald Trump Concluye Visita a China y Parte a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió de Pekín este viernes tras la reunión de dos días que mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping.

El líder republicano despegó desde el Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, con destino a Washington, a bordo del avión presidencial Air Force One.

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Con información de AFP

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