El Presidente Donald Trump Concluye Visita a China y Parte a Estados Unidos
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Luego de la cumbre de dos días que mantuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente Xi Jinping, partió rumbo a Washington
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió de Pekín este viernes tras la reunión de dos días que mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping.
El líder republicano despegó desde el Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, con destino a Washington, a bordo del avión presidencial Air Force One.
Información en desarrollo…
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Con información de AFP
LECQ