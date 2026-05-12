¿EUA Va por Más Políticos Mexicanos? Sheinbaum Dice que No Avisó de Orden contra Rocha Moya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no tiene conocimiento de investigaciones contra otros funcionarios mexicanos, luego de la solicitud de Estados Unidos de América (EUA) para la detención y extradición urgente de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de mayo de 2026, la mandataria afirmó que no cuanta con información sobre investigaciones en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en funciones, y subrayó que en cualquiera de los casos, “nuestra posición va a ser la misma: pruebas, siempre”.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país”, reiteró.

Sheinbaum Pardo subrayó que si Estados Unidos solicita la “detención, de cualquier persona mexicana, cualquiera que sea ésta, tienen que presentar las pruebas. Nuestra posición va a ser la misma independientemente de la persona”.

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Sheinbaum asegura que Estados Unidos no avisó sobre plan contra Rubén Rocha Moya

La mandataria detalló que supo de la orden de aprehensión contra Rubén Rocha Moya “unos días antes” de que se revelara la información y que “hasta que no llegaron los papeles, no tuvimos conocimiento pleno”.

“Sabíamos, porque nos informaron de que era probable, que venía una orden de aprehensión, a lo que nosotros siempre dijimos: presenten las pruebas”, apuntó la presidenta.

Narró que “cuando llegaron las órdenes de detención urgente, no teníamos conocimiento de esas órdenes de detención urgente, hasta que no se presentaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no tiene conocimiento sobre supuestas nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios o políticos mexicanos. pic.twitter.com/XeEk1Dqp3m — NMás (@nmas) May 12, 2026

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SRE, sin respuesta de Estados Unidos sobre pruebas contra Rubén Rocha Moya

En tanto, el canciller Roberto Velasco señaló que la embajada de México en Estados Unidos envió una nota diplomática, “como se hace siempre”, para pedir al gobierno estadounidense pruebas por el caso de Rubén Rocha Moya “y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado”.

Roberto Velasco destacó que México mantiene comunicación “muy fluida y cotidiana” con la embajada de Estados Unidos en nuestro país y con el Departamento de Estado.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT