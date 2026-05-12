Homicidio Doloso en México Baja 40%: Omar García Harfuch Destaca Acciones Contra Delitos de Alto

El Gobierno de México informó que el delito de homicidio doloso ha bajado 40%, en promedio diario, de septiembre de 2024 a abril de 2026, como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de mayo de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó las acciones contra la delincuencia, con los siguientes resultados, del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026:

391.7 toneladas de droga aseguradas, entre ellas, 2,226.6 kilogramos y 5 millones 854 mil pastillas de fentanilo.

52,628 personas detenidas por delitos de alto impacto.

28,031 armas de fuego decomisadas.

2,337 laboratorios y áreas de concentración desmanteladas, en 22 estados de la República mexicana.

García Harfuch también habló de detenciones importantes de “líderes de células criminales, objetivos prioritarios y operadores logísticos y financieros de organizaciones delictivas, vinculadas con delitos que afectan directamente a la población”, como homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, desaparición de personas, trata, robo de hidrocarburo, contrabando de combustible, lavado de dinero y trasiego internacional de narcóticos, entre los que destacó los siguientes casos:

Detención de José Antonio ‘N’, líder de una célula delictiva relacionada con el Cartel del Noreste, y tres personas más, durante cateos en Nuevo León, relacionadas con el contrabando de combustible.

Agresión contra elementos de la SSPC, durante un operativo conjunto en Guerrero, donde dos agentes resultaron heridos y uno de los presuntos agresores murió.

Detención en Sinaloa de José Porfirio ‘N’, alias El Pío, quien cuenta con orden de aprehensión por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, emitida por Interpol, en Estados Unidos.

Detención en Durango de 10 presuntos integrantes de la célula delictiva Gente del Guano, entre ellos.

Arresto en Nayarit de Audías ‘N’, El Jardinero, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de ser persona de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del CJNG.

También fue detenido, en Jalisco César Alejandro ‘N’, El Güero Conta, identificado como presunto operador financiero y logístico del CJNG y responsable del manejo de recursos ilícitos utilizados para la adquisición de armamento, aeronaves, propiedades y equipo logístico.

En Quintana Roo, fue detenido János Balla, Daniel Takács, quien cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto de Europol por narcotráfico.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desde el 6 de julio de 2025 al 30 de abril de 2026, han sido detenidos 1,310 extorsionadores en distintas entidades del país.

Video: García Harfuch Da Detalles de Captura de José Antonio ‘N’, Vinculado al Cártel del Noreste

Noticia relacionada: ¿Quién es José Antonio ’N’, Líder de Célula Afín al Cártel del Noreste?

Informe de Incidencia Delictiva

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el informe de Incidencia Delictiva, con los siguientes resultados:

El delito de homicidio doloso ha bajado 40%, en promedio diario, desde septiembre de 2024 a abril de 2026.

Se han registrado 34 homicidios dolosos menos diarios en abril de 2026, que en septiembre de 2024.

Abril de 2026 es el mes de abril más bajo en homicidios dolosos desde 2016.

El primer cuatrimestre de 2026 es el más bajo em homicidios desde 2016, con 51.2 casos en promedio diario.

Ocho estados concentran el 53% de los homicidios dolosos en México y son los siguientes:

Chihuahua. Guanajuato. Morelos. Baja California. Sinaloa. Estado de México. Veracruz. Guerrero.

Veintiséis estados disminuyeron el promedio diario de homicidios dolosos en 55% durante el primer cuatrimestre de 2026, respecto al mismo periodo, pero de 2025.

Delitos de lato impacto, a la baja

En delitos de alto impacto, el femicidio bajó 7.8% en primer cuatrimestre de 2026.

Lesiones dolosas por disparos de arma de fuego: -8.4%.

Secuestro extorsivo: -28.8%.

Extorsión: -7.7%.

Robos con violencia: -16.9%.

Robo a casa habitación: -1.7%.

Robo de vehículo con violencia: -23.8%.

Robo a transportista con violencia: -26.5%.

Robo a transeúnte con violencia: -9.8%.

Robo a negocio con violencia: -15%.Otros robos con violencia: -17.7%.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha registrado una reducción del 40% en los homicidios dolosos en todo el país. pic.twitter.com/FX5LJj3rjb — NMás (@nmas) May 12, 2026

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT