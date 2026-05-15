Bruce Willis Ya No Habla: Las Duras Palabras de su Esposa Emma Heming sobre su Estado de Salud

A más de tres años de que Bruce Willis se retirara de la actuación por problemas neurológicos, su esposa, Emma Heming Willis, compartió una actualización que ha conmovido a miles: el protagonista de Duro de matar ya no puede hablar.

La modelo y empresaria reveló que el avance de la enfermedad ha afectado severamente la capacidad de comunicación del actor, quien fue diagnosticado inicialmente con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal, una condición neurodegenerativa que impacta el lenguaje, el comportamiento y otras funciones cognitivas.

Emma explicó que, pese a las limitaciones físicas y cognitivas que enfrenta el actor, el vínculo entre ambos permanece intacto. Una de las frases que más impacto causó fue: “Cuando nos miramos, no hacen falta palabras”.

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El avance de la enfermedad de Bruce Willis

La familia del actor anunció en marzo de 2022 que Bruce dejaría la actuación tras recibir un diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse. Meses después, sus seres queridos revelaron que su estado había evolucionado hacia una demencia frontotemporal, una enfermedad más compleja y progresiva.

En meses recientes, Emma Heming ha hablado abiertamente sobre el difícil proceso de acompañar a una persona con esta enfermedad. Incluso ha compartido que una de las situaciones más dolorosas es que Bruce aparentemente no es completamente consciente de su condición médica. Ella describió esa situación como una mezcla entre “bendición y maldición”.

Emma Heming se ha convertido en una voz sobre la demencia

Además de cuidar a Bruce Willis, Emma ha utilizado su experiencia para generar conciencia sobre la demencia y apoyar a otras familias que atraviesan procesos similares. En los últimos años, ha impulsado iniciativas para informar sobre la enfermedad y apoyar investigaciones relacionadas con la salud cerebral.

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