Así Queda el Salario de Maestros 2026 con Aumento de 9% Anunciado por la SEP

En el marco de la celebración del Día de las Maestras y los Maestros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció de manera oficial un incremento salarial del 9% en beneficio de las y los docentes de todo el país.

El anuncio se realizó desde el Patio del Trabajo de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde la jefa del Ejecutivo Federal calificó la medida como un acto de agradecimiento permanente al magisterio nacional.

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"Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial. Sé que ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México", resaltó la mandataria.

¿Cómo se aplicará el incremento al salario?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló la estructura que tendrá este ajuste, precisando que la medida mantendrá la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros y las maestras en México.

El funcionario puntualizó que el beneficio:

Está compuesto por distintos componentes.

Se aplicará en distintos tiempos.

Impactará tanto en las prestaciones como en el reconocimiento al salario.

Delgado Carrillo aseguró que, tras siete años de la llamada "Cuarta Transformación" —contabilizados desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta la actual gestión de Claudia Sheinbaum—, se ha logrado revertir el rezago en las remuneraciones docentes provocado por 36 años del periodo neoliberal.

Reconocimiento a la trayectoria y respaldo sindical

Durante el evento, la presidenta Sheinbaum entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes, en reconocimiento a sus más de 40 años de servicio a favor de la educación pública y la formación de ciudadanos.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, agradeció los compromisos cumplidos en favor del sector y refrendó el respaldo del magisterio nacional para continuar una relación de confianza con el Gobierno Federal.

Asimismo, la profesora Marla Estela Mejía Rodríguez, proveniente del estado de Michoacán, reconoció las acciones de justicia laboral, el mejoramiento de los planteles y el impulso de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

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