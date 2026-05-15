Detienen a Denis Ivziku, Líder de 'Hell Angels Motorcycle Club', Buscado en Canadá

Fuerzas Federales detuvieron en Quintana Roo a Denis Ivziku, integrante del grupo delictivo transnacional “Hell Angels Motorcycle Club”, quien es buscado en Canadá y contaba con Ficha Roja de Interpol.

Denis Ivziku está identificado como uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional, funge como operador logístico de la agrupación, con presencia en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Este grupo de motociclistas está vinculado a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, violencia, extorsión, entre otros delitos.

También cuenta con Ficha Roja vigente emitida por Interpol en Budapest, por los delitos de posesión de armas de fuego, tráfico de narcóticos y tráfico de personas.

¿Cómo fue la detención?

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá (RCPM), se tuvo conocimiento que el municipio de Benito Juárez era la principal zona de movilidad del hombre identificado como Ivziku, operador logístico de un grupo delictivo que operaba bajo la fachada de un club motociclista. Dicho sujeto es buscado por autoridades canadienses por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego, además de contar con Ficha Roja emitida por Interpol.



Con esta información, se desplegó un operativo coordinado mediante el cual elementos de seguridad cumplimentaron la orden de aprehensión contra Denis Ivziku, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).

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