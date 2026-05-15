Luis Miguel Estaría Hospitalizado en Nueva York: Esto se Sabe de su Estado de Salud

El nombre de Luis Miguel se volvió tendencia después de que se reportara que está hospitalizado en Nueva York por un posible problema cardíaco.

Sin embargo, hasta el momento, la información sigue rodeada de incertidumbre y no existe una confirmación oficial por parte del cantante o su equipo.

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¿Qué pasó con Luis Miguel?

Los primeros reportes comenzaron a circular este 15 de mayo, cuando, de acuerdo con información de 'El Gordo y la Flaca', el cantante habría sido ingresado a un hospital desde principios de semana tras presentar un malestar físico.

Durante la revisión médica, se habría detectado un posible problema relacionado con el corazón y el artista permanecería bajo observación en Nueva York. Algunas versiones incluso señalan que estaría acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.

Hasta ahora, Luis Miguel ni su equipo han emitido un comunicado para confirmar o desmentir la supuesta hospitalización. Tampoco se ha revelado el nombre del hospital ni existe un parte médico público sobre su condición.

El historial reciente de salud de Luis Miguel

No es la primera vez que la salud del cantante genera preocupación entre sus seguidores. En años recientes, Luis Miguel enfrentó distintos episodios médicos y cancelaciones de presentaciones relacionadas con problemas respiratorios y otros padecimientos temporales.

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