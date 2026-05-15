Jermaine Jackson, Hermano de Michael Jackson, Deberá Pagar 6.5 MDD por Caso de Abuso Sexual

Jermaine Jackson ha sido condenado a pagar más de 6.5 millones de dólares por un caso de abuso sexual. El hermano mayor de Michael Jackson fue señalado en 2023 por un caso de abuso sexual ocurrido en 1988.

El jueves 14 de mayo, en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, declaró en rebeldía al músico de 71 años, por lo que deberá una indemnización .

al músico de 71 años, por lo que deberá una . El hermano de Michael Jackson fue bajista de los Jackson 5 y es compositor.

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Jermaine Jackson deberá pagar indemnización tras demanda por abuso sexual

En 2023, Rita Butler Barrett presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles donde acusó a Jermaine Jackson por abuso sexual, agresión sexual, acoso sexual y violación. La denunciante señaló que los hechos ocurrieron en su casa, en la ciudad de Los Ángeles, en 1988.

Según documentos a los que accedió el New York Times en 2023, Rita Barret afirmó que Jermaine Jackson entró por la fuerza en su casa y la agredió. La mujer declaró que el episodio le provocó “graves daños emocionales, físicos y psicológicos”, así como “pérdidas económicas y angustia emocional permanente”.

Barret mencionó en 2023 que conoció al hermano de Michael Jackson a través de su trabajo en un sindicato que representa a los músicos.La demanda mencionaba que también entró en contacto con el bajista a través de Berry Gordy, fundador de Motown Records, quien era amigo y socio de su marido.

Declaran a Jermaine Jackson en rebeldía tras no presentarse ante tribunal

La demanda mencionó que Barrett afirmó haber denunciado la agresión a Gordy al día siguiente. Además, acusó al empresario de encubrir a Jermaine Jackson para proteger su imagen.

El tribunal no condenó explícitamente a Jermaine Jackson por abuso sexual, pero sí por rebeldía. El músico deberá pagar una indemnización de 6.5 millones de dólares, equivalentes a 112 millones de pesos. El pago es por concepto de daños y perjuicios tras no haberse respondido a la demanda por agresión sexual.

El fallo ocurre apenas semanas después del estreno de Michael, la película biográfica que ha convocado al clan Jackson para celebrar el legado de Michael Jackson y que les ha llevado por una extensa gira de promoción. La película es protagonizada por Jaafar Jackson, hijo del propio Jermaine Jackson.

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