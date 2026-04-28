La Película de Michael Jackson Es la Biopic Más Taquillera Pese a Malas Críticas

La película Michael, basada en la vida de la estrella de pop Michael Jackson, se ha convertido en un fenómeno de taquilla a nivel global, pese a recibir críticas negativas por parte de especialistas.

El filme, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, logró recaudar alrededor de 217 millones de dólares en su primer fin de semana, posicionándose como el estreno más exitoso en la historia de las películas biográficas.

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No convenció a la crítica, pero la audiencia no está de acuerdo

A pesar de este éxito comercial, la crítica no ha sido favorable. Diversos expertos han señalado que la cinta presenta una versión “suavizada” del artista y que evita profundizar en las controversias que marcaron su vida, lo que ha generado opiniones divididas.

Sin embargo, la respuesta del público ha sido completamente distinta. La película ha capitalizado la vigencia del legado musical del llamado “Rey del Pop”, atrayendo tanto a fans de toda la vida como a nuevas generaciones. Este contraste entre crítica y audiencia ha sido clave para su desempeño en cines.

Además, Michael no solo superó expectativas, sino que también rompió récords históricos dentro del género, consolidándose como uno de los mayores éxitos comerciales de 2026 y confirmando que el impacto cultural de Jackson sigue siendo relevante en la industria del entretenimiento.

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