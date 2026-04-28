¿Indirecta? Channing Tatum Publica Mensajes tras el Compromiso de Harry Styles y Zoë Kravitz

El actor Channing Tatum parece estar al tanto de las últimas noticias de su exprometida, Zoë Kravitz.

El actor ha estado compartiendo mensajes misteriosos en sus redes justo después de que se diera a conocer el compromiso entre Zoë Kravitz y el cantante Harry Styles.

El protagonista de Magic Mike publicó un texto de tono introspectivo, un poema del autor John Roedel, acompañado de música, sin ofrecer contexto adicional, lo que rápidamente desató especulaciones entre sus seguidores.

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El contenido del mensaje ha sido interpretado como una posible reacción emocional al anuncio del compromiso, ya que aborda temas como la desconexión interna y conflictos entre mente y corazón.

Aunque Channing Tatum no mencionó directamente a Zoë Kravitz ni a Harry Styles, el timing de la publicación llamó la atención, especialmente porque la pareja terminó su relación en 2024 tras comprometerse un año antes.

Tatum también compartió un video de una luchadora que, tras un combate, decía que la pelea no había salido como ella quería y en la descripción señaló que los Tauro (signo zodiacal de Tatum) tendrán un reinicio necesario este año.

La historia de amor entre Zoë Kravitz y Harry Styles

La relación entre Zoë Kravitz y Harry Styles habría comenzado en 2025, y su compromiso se confirmó meses después, sorprendiendo a algunos fans pero no a su círculo cercano.

Hasta ahora, el actor no ha hecho declaraciones públicas sobre el compromiso ni sobre el significado de su publicación. Sin embargo, el mensaje críptico ya generó conversación en redes, donde muchos usuarios se preguntan si se trata de una indirecta o simplemente de una reflexión personal en un momento significativo de su vida.

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