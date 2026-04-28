¿Cuándo Sale el Nuevo Álbum de Ariana Grande, Petal? Esta es la Fecha del Lanzamiento

La cantante estadounidense Ariana Grande confirmó el lanzamiento de su esperado nuevo álbum Petal, que marca su regreso musical tras el éxito de Eternal Sunshine (2024).

Un lanzamiento clave en su nueva etapa

Petal será el octavo álbum de estudio de la artista y representa una nueva etapa creativa en su carrera. Según los primeros detalles revelados, el proyecto está inspirado en temas como el crecimiento personal, la resiliencia y la transformación emocional.

El título simboliza algo que crece incluso en condiciones difíciles, una metáfora que la propia cantante ha utilizado para describir el concepto del álbum.

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Lo que se sabe del álbum Petal

Además de la fecha de estreno, se han revelado algunos datos clave:

Será lanzado bajo el sello Republic Records.

Cuenta con la colaboración del productor ILYA, habitual en la carrera de Grande.

Marca su regreso a la música tras su incursión en el cine, con la saga Wicked.

El anuncio llega en medio de su nueva gira, lo que ha aumentado la expectativa entre sus fans, quienes ya especulaban sobre nueva música tras varias pistas en redes sociales.

Una de las fechas más esperadas del pop en 2026

El lanzamiento de Petal será el el 31 de julio de 2026, y posiciona a Ariana Grande como una de las protagonistas del calendario musical del año.

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